بكري حسن صالح يرفض  الادلاء بأي أقوال للجنة التحري بشأن إنقلاب 1989

التاريخ: 27-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements رفض النائب الأسبق للرئيس المخلوع بكري حسن صالح الإدلاء بأي أقوال للجنة التحري المنعقدة في نيابة الخرطوم شمال، حول إنقلاب الإنقاذ عام 1989. وتضم اللجنة عدداً من القانونيين وضباط الجيش والشرطة، واستدعت النيابة العامة، النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع، بكري حسن صالح وفقاً لصحيفة الجريدة، للتحقيق معه في إنقلاب يونيو 1989م الذي نفذه الإسلاميون من المدنيين والعسكريين على السلطة المدنية آنذاك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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