متهمون يطلقون أعيرة نارية على مواطن وإصابته بأم درمان

التاريخ: 27-يناير-2020
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دونت شرطة السلام بأم درمان بلاغاً تحت المادة 20/130 من القانون الجنائي الشروع في القتل ، بعد أن تقدم الشاكي ببلاغ يفيد فيه بأن المتهمين حاولوا قتله ، وذلك بسبب خلافات مع شقيقه ليصاب في قدمه .
وبحسب صحيفة الدار ، تم نقله الى المستشفى بواسطة أورنيك 8 جنائي بغرض العلاج كما تواصل الشرطة تحرياتها في البلاغ لإكمال التحري وكشف ملابسات الواقعة تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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