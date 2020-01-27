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متهمون يطلقون أعيرة نارية على مواطن وإصابته بأم درمان

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 27-يناير-2020

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متهمون يطلقون أعيرة نارية على مواطن وإصابته بأم درمان

دونت شرطة السلام بأم درمان بلاغاً تحت المادة 20/130 من القانون الجنائي الشروع في القتل ، بعد أن تقدم الشاكي ببلاغ يفيد فيه بأن المتهمين حاولوا قتله ، وذلك بسبب خلافات مع شقيقه ليصاب في قدمه .

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وبحسب صحيفة الدار ،  تم نقله الى المستشفى بواسطة أورنيك 8 جنائي بغرض العلاج كما تواصل الشرطة تحرياتها في البلاغ لإكمال التحري وكشف ملابسات الواقعة تمهيداً لتقديم المتهمين للمحاكمة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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