والي الخرطوم: مياه الشرب بمنطقة أم دوم ملوثة

أقر والي الخرطوم الفريق ركن احمد عابدون حماد بتلوث مياه الشرب بمنطقة ام دوم بمحلية شرق النيل، مشيراً خلال حديثه امس في اجتماع موسع لاعداد النفرة الكبرى لنظافة ولاية الخرطوم الى ان المياه الجوفية تختلط بالجير والاملاح مما تسببت في امراض لسكان المنطقة مثل الفشل الكلوي وعدوى القارديا، واعداً بتشغيل الخط النيلي قريبا على مرحلتين.

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ومن جانب آخر كشف الوالي بحسب صحيفة السوداني الدولية عن بحثهم لمناطق في مداخل مدن الولاية الكبرى لتكون مقراً لدلالة السيارات وسوق للمحاصيل والماشية على ان تبعد عن وسط المدن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)