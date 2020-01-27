السلطات تلقي القبض على مدير الموانئ السابق

التاريخ: 27-يناير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements ألقت سلطات ولاية البحر الاحمر القبض على مدير هيئة الموانئ البحرية السابق، جلال شلية، للتحقيق معه بتهم تتعلق بالفساد المالي وتورطه في صفقات مشبوهة وخيانة الامانة وإهدار المال العام. وبحسب صحيفة السوداني الدولية ان المدير تم تعيينه في أواخر العهد البائد خلفا للمدير السابق الذي رفض خصخصة وتأجير الموانئ لشركة فلبينية وتم تعيين شيليه بدلاً عنه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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