يقيم الفنان عبد القيوم الشريف حفلاً خيرياً لعلاج الشاعر الجبل إبراهيم ابنعوف ، تحت شعار ( اصبحت كيف يازول موكر في الفؤاد يازول معاي رغم المسافات والبعاد ) بحسب صحيفة آخر لخظة ، وذلك مساء السادس من مارس القادم بالمسرح القومي بأم درمان . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد القيوم الشريف يغني لشاعر الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.