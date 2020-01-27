فتح باب استقبال الشكاوى والبلاغات في أحداث سبتمبر 2013

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أعلنت لجنة التحقيق والتحري في أحداث سبتمبر من العام ٢٠١٣م عن بداية مزاولة أعمالها واستقبال الشكاوي والبلاغات إعتبارا من يوم الخميس 30 يناير 2020.

ونوهت رئيس اللجنة رئيس نيابة عامة مولانا نبوية عبد الوهاب محمد بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى ان اللجنة تبدأ العمل في يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهرا بمقر اللجنة بامدرمان – شارع النيل – جنوب كوبري شمبات مباشرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)