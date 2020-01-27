أحمد الصادق يخطط لجولة في الولايات

يخطط الفنان أحمد الصادق لجولة فنية تشمل عدداً من الولايات الايام القادمة . وعبر أحمد عن تقصيره تجاه جمهوره خارج الخرطوم . وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال مخاطباً جمهور الإسبوع الماضي بمسرح نادي الضباط أنه في شوق لجمهوره في الولايات وأنه سيكون معه في مقبل الأيام . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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