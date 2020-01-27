الخرطوم: لم نسجل حالة اصابة بكرونا في جاليتنا ببكين

اكدت وزارة الخارجية عدم تسجيلها حتى الآن لاي حالة اصابه بفيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين .

و أشارت الوزارة الى انشائها منصات للتواصل على وسائط التواصل الإجتماعي تمت الدعوة من خلالها لحصر جميع الطلاب المقيمين بالصين ومدينة أوهان على وجه الخصوص والإفادة في هذا الشان.

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وقالت في البيان الصحفي الذي اصدرته امس، حول انتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية، بحسب صحيفة السوداني الدولية، إنها تتابع عبر سفارة السودان في بكين بجمهورية الصين الشعبية إنتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية والإجراءات التي إتخذتها السلطات الصينية للحد من إنتشار المرض وسط مواطنيها والبلدان المجاورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)