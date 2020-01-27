احمودي في قبضة نجود وريان

تستضيف اليوم المذيعتان نجود حبيب وريان الظاهر الموسيقار عوض احمودي ، من خلال فقرة الفن زمان ببرنامج مساء جديد . وينقل البرنامج جانباً من حفل تكريم الفنان التاج مكي الذي اقيم مؤخراً بالنادي السوداني . الى جانب إستضافة للمدرب القومي والمحاضر بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد حسن نقد ، والقطب الرياضي خالد عبد الرحمن فرح للحديث عن أهمية التهيئة النفسية في كرة القدم بحسب صحيفة آخر لحظة ، وعن دور الظرفاء في الوسط الرياضي وإسهامهم في تقليل التعصب والتوتر داخل وخارج الملعب . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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