الصيحة: * (الصيحة) تكشف التفاصيل الكاملة لقضية السودانيين وترحيلهم من الإمارات إلى ليبيا * حميدتي ينزع فتيل الأزمة ويقنع (مسار الشمال) بالتوقيع النهائي * (الصحة) تحقق بشأن حاوية نفايات طبية مشعة غرب أم درمان * النائب العام يقر بصعوبات في التحقيق بجرائم النظام السابق السوداني الدولية: * بكري حسن صالح في سجن كوبر *اخضاع يوسف عبد الفتاح وعبد الرحيم محمد حسين للتحقيق بتهمة الفساد الجريدة:

* أسر الشهداء تجتمع بوفد الكونغرس * مقتل مواطن بطلق ناري في الأبيض * بلاغ في مواجهة عبد الرحيم محمد حسين لحصوله على قطعتي أرض بكافوري المجهر: * القبض على (بكري حسن صالح) والتحقيق مع عبد الرحيم محمد حسين Advertisements * (3) وزراء دولة يؤدون القسم وتجمع المهنيين يعتبر تعيينهم خرقاً للوثيقة آخر لحظة: * اعتقال بكري للمرة الثانية والبشير أمام النيابة غداً * ساطع الحاج: (80%) من الشعب حرية وتغيير * ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا بالخرطوم الدار: * بكري حسن صالح يرفض الادلاء بأي أقوال للجنة التحري بشأن انقلاب 1989 * الشرطة الفيدرالية تشن حملات على تجار العملة بالخرطوم * الصحة تحقق بشأن حاوية نفايات طبية مشعة غرب أم درمان * بالصورة والقلم الدار تكرم نجوم 2019 في أكبر احتفال * تبرئة لاعب القمة سيف تيري من تهمة الشروع في القتل * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للأساس واللغة الانجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 27 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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