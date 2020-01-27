الجيش الليبي: تركيا تنقل مسلحي جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن تركيا تقوم بنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.

وأشار المسماري في مؤتمر صحفي، إلى أن “عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سوريا إلى ليبيا يصل إلى 8 آلاف”.

ووصف المسماري، تصريحات أردوغان الأخيرة بأنها “تعتبر بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، واستفزاز للقوات المسلحة العربية الليبية”، وشدد على أن “ليبيا لن تكون نقطة انطلاق أو ارتكاز للإرهاب”.

كما تطرق المسماري في خطابه إلى العمليات العسكرية التي قام بها الجيش، اليوم الأحد، في منطقة أبو قرين، مشيرا إلى أنها لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.

وقال المسماري: “عملياتنا في منطقة أبو قرين، هي عمليات استباقية ورسالة للميليشيات، وجاءت عقب ورود معلومات عن وجود تجهيزات وتحركات مشبوهة في مدينة مصراتة وتحشيدات للهجوم على الجيش الليبي غرب مدينة سرت”، مؤكدا أن هجوم اليوم هي ضربة استباقية محدودة لتحقيق أغراض معينة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه، الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، سيطرته على قرية القداحية جنوب غرب الوشكة ويتابع تقدمه باتجاه مصراتة.

سبوتنيك