خمسة اندية صعدت رسمياً..الصراع يشتد بين عملاق السودان ومصر وتونس للترشح للثمانية الكبار

الخليج 365 : حجزت خمسة اندية مقاعدها ضمن اندية ربع نهائي ابطال افريقيا وهي صن داونز جنوب إفريقيا ومازيمبي الكنجولي والزمالك المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وتبقت ثلاثة مقاعد حيث يصعد اثنين من اندية الهلال والاهلي المصري والنجم الساحلي بجانب احد فينا كلوب والرجاء المغربي.

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