جمهور الهلال يرابط بالمطار فى انتظار البعثة

تصل في الساعات الأولى من صباح غد “الإثنين”، بعثة الهلال قادمة من زيمبابوي، بعد أداء مباراة الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا أمام بلاتينيوم، أمس “السبت بحسب الموقع الاليكترونى لصحيفة ( مصادر)

وكان الهلال، حقق فوزاً غالياً على مضيفه بلاتينيوم، بهدف مهاجمه محمد موسى الضي، وعزز الفريق حظوظه في سبيل الترقي لدور الثمانية من بطولة الأندية الإفريقية.

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وأعدت رابطة المشجعيين بالهلال استقبالاً كبيراً وحاشداً لدى وصول البعثة إلى مطار الخرطوم، احتفالاً بانتصار الفريق، ودعمه معنوياً للقاء الأهلي المصري مطلع فبراير المقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )