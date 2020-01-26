ولاية الخرطوم تعفي المحليات من “أمر النظافة”

أعادت حكومة ولاية الخرطوم، أمر النظافة إلى “هيئة النظافة”، وأعفت المحليات منها، في وقت تدرس الحكومة دمج فاتورة النفايات مع الكهرباء.

وقال رئيس المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم د. البشرى حامد لـ(مصادر)، :”إن دمج فاتورة النفايات مع الكهرباء مازال في طور الدراسة”، وأضاف:”من السابق لأوانه الحديث عن تطبيقه في الوقت الراهن”.

Advertisements

وانتقد البشرى، عدم التزام المواطنين بدفع رسوم النفايات، وقال إن المفاوضات مع شركتين إحداهما فرنسية وأخرى انجليزية لإنتاج الكهرباء من النفايات قطع شوطاً كبيراً مع شركة الكهرباء.

وتوقع حامد، وصول الآليات في غضون الأربعة أشهر المقبلة، في حال التوصل لاتفاق نهائي مع الجهات المعنية، منوهاً إلى أن إفراز ولاية الخرطوم في العام يصل لمليوني طن من النفايات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )