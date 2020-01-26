التاريخ: 26-يناير-2020
2 مشاهدة
أرسل المهاجم الأسطورة وقناص الهلال المرعب محمد موسي الضي رسالة لجماهير الهلال بعد الفوز الغالي والمستحق على بطل زيمبابوي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا والتي كان بطلها المهاجم محمد موسى الضي الذي احرز الهدف الأغلى في الزمن القاتل في الدقيقة 85 والذي كفل للفريق البقاء على حظوظه ضمن عمالقة القارة
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 قال محمد موسى :(الأهلي عليكم يا جماعة) ويقصد جماهير الأزرق التي تؤازر فريقها في ملاحم كرة القدم خاصة في المباراة المقبلة أمام الأهلي المصري والتي تحدد مصير الفريق المتأهل والصاعد لدوري ال8 .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : مهاجم الهلال محمد موسى الضي و رسالة لجماهير الهلال ؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.