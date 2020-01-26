بالفيديو : مهاجم الهلال محمد موسى الضي و رسالة لجماهير الهلال ؟؟

أرسل المهاجم الأسطورة وقناص الهلال المرعب محمد موسي الضي رسالة لجماهير الهلال بعد الفوز الغالي والمستحق على بطل زيمبابوي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا والتي كان بطلها المهاجم محمد موسى الضي الذي احرز الهدف الأغلى في الزمن القاتل في الدقيقة 85 والذي كفل للفريق البقاء على حظوظه ضمن عمالقة القارة

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 قال محمد موسى :(الأهلي عليكم يا جماعة) ويقصد جماهير الأزرق التي تؤازر فريقها في ملاحم كرة القدم خاصة في المباراة المقبلة أمام الأهلي المصري والتي تحدد مصير الفريق المتأهل والصاعد لدوري ال8 .