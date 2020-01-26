إعفاء (16) قيادياً في هيئة الإذاعة والتلفزيون

أصدر مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المُكلف، الرشيد سعيد يعقوب، قراراً قضى بإعفاء (16) قيادياً من إدارات الهيئة المختلفة. وبحسب موقع صحيفة مصادر الإلكترونية

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أرجع الرشيد يعقوب، القرار لترتيبات خاصة بأعمال الهيئة ، وشمل الإعفاء حسن شيخ الدين عبدالله – مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية بالهيئة، عوض الكريم أحمد المصطفى – إدارة العمليات الفنية، محمد طارق الطيب إدريس – العلاقات العامة والدولية والمراسم، سهام مصطفى الخواض – التدريب وبناء القدرات، البدوي الفاضل أحمد – البحوث والتخطيط، وجابر الزين مردس – القناة القومية، وعبد الله حجازي – العمليات الفنية بالقنوات السودانية، عبدالقادر أحمد عبدالرحمن – الهندسة، وبدور عبدالنور – تقانة المعلومات، والطيب إبراهيم بانقا – العمليات الفنية بالإذاعة، وإيناس محمد أحمد – العلاقات العامة والمراسم، ومحمد أحمد – رئيس قسم العلاقات الدولية.

وشمل الإعفاء، فضل الله الأمين بقادي – الشؤون الإدارية، وعبدالرحمن الملك – رئيس إدارة الترحيلات، والصادق آدم – رئيس وحدة التحكم والسلامة، ورجاء الطيب آدم – مدير المشروعات الهندسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.وبموجب القرار تم تكليف خضر علي الفحّام – مديراً للإدارة العامة للموارد المالية والبشرية، ونادر الطيب أحمد – العمليات الفنية ويكلّف بتصريف العمليات الفنية للقنوات التلفزيونية، ورشا صلاح السيد – العلاقات الدولية، وأم الحسن حسين حلفاوي – العلاقات العامة والمراسم، وأم سلمة محمد عبد الرازق – التدريب وبناء القدرات، وسهام مصطفى الخواض – البحوث والتخطيط، وفتحية عثمان محمد سعيد – الهندسة، وتكلف بتصريف إدارة الهندسة بالإذاعات، د.إبراهيم محمد عثمان – تقانة المعلومات، وماجدة عوض محمد الحسن – القناة الوطنية، وعبد المجيد محمد عوض – الهندسة بالتلفزيون، بجانب توكل طه محمد حسن – العمليات الفنية بالإذاعة، وجمال الدين فضل السيد – الشؤون الإدارية، وبشير محمد أحمد – وحدة التحكم والسلامة، وهاشم الزبير – إدارة الترحيلات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )