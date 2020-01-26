الخرطوم تدشن أكبر حملة لنقل النفايات المتراكمة

أعلنت ولاية الخرطوم بحسب ( سونا) عن أكبر حشد غير مسبوق للآليات والقوى البشرية للمشاركة في نفرة كبرى لنقل ومعالجة النفايات المتراكمة تبدأ في الأول من فبراير القادم ولمدة ٣ أيام لتستمر طيلة العام .

وقال والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد – في الاجتماع الموسع لإعداد النفرة -: إن النفرة تجيء بدعم ورعاية من المجلس السيادي ومجلس الوزراء الاتحادي وتشارك فيها إلى جانب مؤسسات الولاية الأجهزة النظامية ممثلة في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات العامة وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات؛ بجانب غرف النقل والقلابات والشاحنات .

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وقطع الوالي بأن الجهات الرسمية عازمة على القيام بواجبها كاملاً تجاه نقل تراكمات الماضي وإزالة الصورة المشوهة لمشهد النفايات بالولاية، وأضاف الوالي أن من أهداف النفرة إعادة ثقة المواطن في أجهزة النظافة والعمل على تعزيز الثقة عبر الاستمرارية، فيما يساند النفرة حملة صحية واسعة للرش بالمبيدات لمحاربة البعوض والذباب ودفن البرك وصيانة كسورات مواسير مياه الشرب وصيانة الطرق ورصف كل الطرق المؤدية لمحطات ومرادم النفايات وإعطاء الأولوية في المرور لعربات النظافة.

هذا وقد أقرّ الاجتماع تنظيم حملة إعلامية واسعة لتوعية المواطن بالإجراءات الواجب اتباعها للتخلص السليم من النفايات ووضعها في الأماكن المحددة لها.

كما دفع الاجتماع ببرنامج قطعي حدد لكافة أطراف الولاية مهام وواجبات محددة، كما قرر الاجتماع وضع معايير صارمة للتأكد من قيام كل جهة بواجباتها تجاه النظافة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )