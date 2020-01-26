حفل جماهيرى للباشكاتب بالمسرح القومى فى فبراير

يلتقى الموسيقار محمد الأمين معجبيه عبرحفل جماهيرى ساهر يقام يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل بالمسرح القومى بامدرمان وينتظر أن يقدم الموسيقار خلال الحفل أعمال جديدة . إلى ذلك أبدى العديد من معجبى ابو اللمين وفق تعليقاتهم بصفحته بالفيس بوك عدم ارتياحهم لإقامة الحفل بالمسرح القومى نسبة لصعوبة المواصلات وضيق المكان وتفضيلهم للمسرح الرومانى بنادى الضباط لاتساعه وموقعه الجغرافى حيث اعتاد الموسيقار محمد الأمين أن يحيى حفلاته فيه بصورة راتبه خلال السنوات الماضية. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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