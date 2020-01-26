محمد عبد الماجد يكتب: جنية إسحاق!

(1)

أحد المتشددين من قوى إعلان الحرية والتغيير كان يتحدث في ندوة سياسية بشارب كث – قال بعد ان انتفخت اوداجه وتطاير الشرر من عينيه : اشكالية (الوثيقة الدستورية) ترتكز في انها لم تدرج (الصقور) ضمن فصيل (الزواحف)!!.

(2)

ان كان هذا قد حدث للاسود في حديقة القرشي – كيف هو حال (الزواحف)؟. بلد تهان فيها (الاسود) وتذل وتخرج فيها (الزواحف) في مواكب باسم (الزحف الاخضر).

(3)

معظم الناس لم ينتبهوا الى حديث مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة مع عثمان ميرغني عندما قال انهم في حاجة لثلاثة اسابيع (بعد عام 2020) لحل ازمة الخبز. وهذا ما وجب توضيحه.. لأن الناس اخذوا من تصريحه الجزء الاول واسقطوا (بعد عام 2020).

لا استطيع ان ادعم الحكومة الانتقالية باكثر من ذلك!!.

(4)

اكبر هزيمة للمشروع الحضاري – ان النظام البائد وانصاره قنعوا من (الحركة الاسلامية) – فلسفتها وفكرها ومشروعها الكبير والغزالة التى تقف للشهيد على قبره – قنعوا من شعارات الحركة الاسلامية (ما لدنيا قد عملنا) و (هي لله لله) … ويئسوا من قواتها الامنية وهيئة عملياتها الامنية ودفاعها الشعبي وشرطتها الشعبية وكتائب ظل علي عثمام محمد طه و(رب رب) الفاتح عزاالدين واصبحت كل امالهم وطموحاتهم واحلامهم ومشاريعهم تعتمد على (جنية) اسحاق احمد فضل الله.

تخيلوا ان المشروع الحضاري بكل كراماته ومفكريه وعبقرياته والشهداء الذين قدمتهم الحركة الاسلامية في عشريتها الاولى و(30) سنة من التمكين والاقصاء اصبح آماله ترتكز على (جنية) اسحاق.

جنية اسحاق شكلّت الحكومة الجديدة – بعد ان ابقت على (حمدوك) في نفس المنصب وهذا تأكيد على ان (جنية) اسحاق احمد فضل الله نفسها تؤمن بالدكتور عبدالله حمدوك. جنية اسحاق تبدو انها من حزب (شكراً حمدوك).

(5)

بعد تسجيلات قناة العربية – لا ادري لماذا اصبح جاري (الكوز) يخرج من بيته صباحاً وهو يلبس على وجهه (قناع).

(6)

اذا اصبح عمر الدقير نائباً لرئيس الوزراء – فذلك يعني ان الدخول لحكومة حمدوك سوف يكون اسهل من الدخول لكلية (التجارة) في جامعة ولائية.

(7)

سمعتهم يتهامسون فيما بينهم.

سمعتهم يقولون : لا بد من ان نكون (صف) واحد بعد التصريحات التى اطلقها مدني عباس مدني بانهاء ازمة الخبز خلال (3) اسابيع.

(8)

من المنتظر ان يكون الهلال لعب عصر امس امام بلاتينيوم في ملعب ماندافا في مدينة زفيشافان الزمبابوية عبر مباريات مرحلة المجموعات في بطولة الاندية الافريقية للابطال. اذا انتصر الهلال ان شاءالله – شكراً حمدوك. اذا خسر الهلال لا قدر الله – تبّاً للدولة العميقة!!.

(10)

عندما كانوا في السلطة قال ابراهيم غندور عبر التسجيلات التى بثتها قناة العربية (سوف نعمل على افساد كل ما يخططون له). اذا كانت هذه هي عقليتهم وهم في السلطة!! – كيف هي عقليتهم وهم في المعارضة؟.

(11)

الدولة العميقة تهرّب يومياً 450 كيلو جرام من الذهب بما يعادل 25 مليون دولار او تقل قليلاً عن ذلك في اليوم حسب تصريحات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، (لجان المقاومة) عليها ان تراقب المناجم والمخارج – بدلاً من ان يصرف جهدهم كله في هذا (البرد) في حراسة ومراقبة الافران. لا يعقل ان نحرس (صف الرغيف) ، ونترك (صف الذهب). تهريب (الذهب) – اخطر من تهريب (الرغيف). قوانين التهريب ولوائحه يجب ان تكون رادعة وقوية – يجب ان تشكّل محاكم من اجل مكافحة التهريب.

(12)

بغم /

ادعموا مدني عباس مدني بشراء نصف حصتك من الخبز الذي تشتريه يومياً بدلا من شراء الحصة كلها.

نصف ما يتم شراؤه من الخبز – للاسف الشديد يذهب للتالف.

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صحيفة الانتباهة