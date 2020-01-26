المريخ يهزم التحرير (ودياً) ويستقبل الغامبي (نداو) الخميس

التاريخ: 26-يناير-2020
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حقق المريخ الفوز على التحرير بثلاثة أهداف مقابل هدفين عصر اليوم فى المباراة التى جمعت بين الطرفين بملعب استاد الخرطوم في ثاني تجارب الفريق التحضيرية بحسب صحيفة (اليوم التالى ) وتقدم التحرير بالهدف الأول وادرك ريشموند التعادل وأضاف عماد الصيني هدفاً ثانياً، وقبل أن ينتهي الشوط الأول ادرك التحرير التعادل وفي شوط اللعب الثاني رفع ريشموند أهداف المريخ إلى ثلاثة بعد أن نال هدفاً رائعاً.
وسيوالي الأحمر تحضيراته ظهر غد على ملعب المهندسين وسيشهد المران انضمام نجوم الفريق بالمنتخب الوطني.على صعيد آخر أعلن القطاع الرياضي بالنادي بأن المحترف الغامبي نداو سيصل الخرطوم الخميس المقبل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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