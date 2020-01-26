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الأهلي يحدد موعد وصوله الخرطوم

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 26-يناير-2020

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الأهلي يحدد موعد وصوله الخرطوم

يصل الخرطوم غداً  بحسب صحيفة (اليوم  التالى) سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي القاهري كوفد مقدمة للنادي للترتيب لوصول البعثة التي حدد لها السادسة مساء الخميس المقبل.

 

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ومبكراً جداً رتب نادي القرن لوصول بعثته للخرطوم وأولى اهتماماً بالغاً بمباراته أمام الهلال في الثاني من فبراير المقبل لحساب الجولة الختامية لمجموعات دور الستة عشر.

 

ويواجه أبناء القلعة الحمراء عند التاسعة مساء اليوم معركة من العيار الثقيل أمام النجم الساحلي التونسي في ختام مباريات الجولة الخامسة.

 

الخرطوم  ( أخبار الخليج 365)

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