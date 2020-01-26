التاريخ: 26-يناير-2020
103 مشاهدة
يصل الخرطوم غداً بحسب صحيفة (اليوم التالى) سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي القاهري كوفد مقدمة للنادي للترتيب لوصول البعثة التي حدد لها السادسة مساء الخميس المقبل.
ومبكراً جداً رتب نادي القرن لوصول بعثته للخرطوم وأولى اهتماماً بالغاً بمباراته أمام الهلال في الثاني من فبراير المقبل لحساب الجولة الختامية لمجموعات دور الستة عشر.
ويواجه أبناء القلعة الحمراء عند التاسعة مساء اليوم معركة من العيار الثقيل أمام النجم الساحلي التونسي في ختام مباريات الجولة الخامسة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعد وصوله الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.