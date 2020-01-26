عاجل.. القبض على نائب البشير الأسبق

الأحد 26 يناير 2020 كتب محمد أمين القت السلطات السودانية، اليوم الأحد، القبض على النائب الأول للرئيس المعزول، الفريق بكري حسن صالح، وترحيله لسجن كوبر بالخرطوم بحري. وقالت مصادر نيابية لــ”اخبار الخليج 365”، إن لجنة التحقيق عقب 30 يونيو الماضي، استدعت “صالح” للتحقيق معه بشأن مشاركته في الانقلاب. وأوضحت المصادر، أن صالح رفض الإدلاء بأي حديث أمام لجنة التحقيق، وأمرت بترحيله إلى السجن.





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