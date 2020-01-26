عاجل.. النائب العام: تسليم "البشير" للجنائية رهين بمفاوضات مع عدة اطراف

الأحد 26 يناير 2020

تعهد النائب العام، مولانا تاج السر الحبر، بالتحري في كافة الإنتهاكات وجرائم القتل التي وقعت منذ العام ١٩٨٩، وجرائم الفساد والمال العام. وقال لدى لقائه اليوم (الاحد) وفد من الكونغرس الامريكي الذي يزور البلاد هذه الايام، تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، مرهون بنتائج المفاوضات الجارية مع عدة أطراف، من بينهم أسر الضحايا. وأشار الحبر إلى أن وجود صعوبات تعترض سير عمل لجان التحقيق في رفع الحصانات، وأن النيابة العامة تعمل بجهد وتنسيق لأجل رفعها عن مرتكبي تلك الجرائم. وقال الحبر هنالك رؤية جديدة فيما يتعلق برفع الحصانات ترتبط بالإخطار وفي مدة زمنية محددة . واوضح أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، لجنة مستقلة، ومنحت سلطات النائب العام لزيادة فاعليتها بإتخاذ كافة الإجراءات لأجل تقديم الجناة للمحاكمة. واشار الحبر إلة فتح تحقيقات جديدة في قضايا الجرائم التي وقعت بولايات دارفور خلال فترة النظام السابق. وجدد الدعوة للإدارة الأمريكية بالإسراع برفع الحظر الامريكي علي السودان.

