المريخ ينتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تجربة ودية ثانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاز المريخ الخرطوم على التحرير البحراوي ـ أحد أندية الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت وديًا اليوم”الأحد” في إطار الاستعداد للنصف الثاني من الموسم.

وأحرز أهداف المريخ الغاني ريشموند”هدفين”، وعماد الصيني.

وتعد تجربة اليوم هي الثانية للمريخ في إطار معسكره بالخرطوم بعد أنّ أدّى تجربة أولى أمام ديم سلمان انتصر فيها بستة أهداف دون مقابل.