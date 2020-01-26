عاجل.. وزير العدل: أصدرنا تشريعات تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

الأحد 26 يناير 2020

قال وزير العدل، نصر الدين عبد البارى، إن وزارته أصدرت تشريعات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أنه تمت ترجمة تلك التشريعات إلى اللغة الإنجليزية.



وأشار عبد الباري- خلال لقائه اليوم الإحد، بوفد من منظمة التجارة العالمية في الخرطوم - إلى الدور الذي تقوم به وزارة العدل والمتمثل في سن التشريعات ذات الصلة بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن وزارته قامت عبر إداراتها المختلفة بدور كبير في هذه المهمة.

من جهته، أبدى وفد منظمة التجارة العالمية استعداده لدعم السودان، داعيا الحكومة الانتقالية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بانضمام السودان للمنظمة، مما سيجعل من السودان وجهة عالمية في مجال التجارة و الاستثمار.

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وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك من وزارة العدل السودانية ووزارات أخرى ومنظمة التجارة والوزارات الأخرى ذات الصلة، للعمل على استيفاء متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حتى يصبح السودان عضوا فاعلا في هذه المنظمة.

فيما أدى وزراء الدولة الجدد بالسودان اليوم ، الأحد، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وبحضور رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس القضاء نعمات عبدالله خير والأمين العام لمجلس السيادة اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله.

والوزراء هم: عمر قمرالدين إسماعيل وزيرا للدولة بوزارة الخارجية، استيفن أمين أرنو وزيرا للدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والمهندس هاشم محمد ابنعوف سليمان وزيرا للدولة بوزارة البنى التحتية والنقل.

وأقر وزير الدولة بوزارة العمل ، في تصريح صحفي عقب مراسم أداء القسم، بوجود تحديات كبيرة في مجال عمل الوزارة باعتبارها الجهة المعنية بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة عنهم..مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه حتى يكون سندا للحكومة بالتنسيق والتعاون مع نظرائه من الوزراء.