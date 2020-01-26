اﻟﺨﺮﻃﻮم.. زﻳﺎدات ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت

الخليج 365:

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺗﻌﺮﻓﺔ “ﺍﻟﻬﺎﻳﺲ” ﻣﻦ ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﻰ 20 جنيهًا بدلًا عن 10 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ , ﻭﺳﻌﺮ “ﺍﻟﻄﺮﺣﺔ” ﺍﻻﻣﺠﺎﺩ ﺍﻟﻰ 50 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ 30 ، ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﻰ 10 بدلًا عن 5 جنيه . ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻟـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ. ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﻁ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻀﺒﻂﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﻀﺮﻭﺭﻩ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎﺳﺎﺋﻘﻮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ . المادة السابقة رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺰرة ﻓﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم يكشف عن رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ تلاحقه المقالة القادمة الجيش الليبي يسيطر على القداحية ويتابع تقدمه نحو مدينة مصراتة

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