تورّط وال أسبق ووزراء بالبحر الأحمر في عقد وهمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدّدت نيابة الفساد بالبحر الأحمر القبض على والٍ أسبق وعدد من الوزراء وكبار الموظفين بالدولة وذلك بتهمة تورطهم في تبديد المال العام.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” إنّ المقاول المتهم قدّم مشروعًا وهميًا لعمل مساحة لتوصيل مياه النيل لبورتسودان.

وأوضحت الصحيفة تأكيّدات بعدم قيام الدراسة على أرض الواقع إطلاقًا، وتورّط المركز الاستشاري في تحرير شهادة الإنجاز للمشروع.

باج نيوز