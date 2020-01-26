رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺰرة ﻓﺾ اﻻﻋﺘﺼﺎم يكشف عن رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺩﻳﺐ في تصريحات لصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ الصادرة اليوم الاحد، ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻅﻠﺖ ﺗﻼﺣﻘﻪ ﻋﺒﺮ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ”ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ”، ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺷﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﺿﺪﻩ. Advertisements ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺍﺫﺍ ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺆﻻء ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺧﻔﺎءﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﻄﻌﺎً ﻟﻦ ﻧﺘﺮﺩﺩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔﺑﻀﺒﻄﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮ ﺑﺒﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻲ ﻭﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﻣﺴﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓﻹﻋﺎﺩﺗﻬﺎ. ﻭﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ،ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺃﺩﻳﺐ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺧﻼﻝﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ. ﻭﺃﻗﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺜﺮﺍﺕ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﺩﻟـﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻻﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻔﺤﺺ ﺩﻗﻴﻖ.

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