وزير المالية السوداني يطالب امريكا بإزالة عقبات التحويلات المصرفية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتفقت الحكومة مع المبعوث الأمريكي دونالد بوث ، على أهمية مؤتمر المانحين والذي يعقد قبل منتصف العام.

وطالب وزير المالية والتخطيط د.إبراهيم البدوي المبعوث الأمريكي بالتعاون مع السودان في كيفية إزالة العقبات في التحويلات المصرفية مبينا انها عائقاً رئيساً أمام سودانيي المهجر لدعم الحكومة الانتقالية .

واستعرض الوزير الاصلاحات الاقتصادية عبر موازنة 2020، واطلع الوزير خلال لقائه المبعوث اليوم (الأحد) بمكتبه بالوزارة، على الجهود التي تقوم بها وزارة المالية للإصلاح الاقتصادي عبر موازنة 2020 والتي سعت لمعالجة الاختلالات الهيكلية المالية، بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطن ، ولتقليل حدة الفقر وللاستغلال الأمثل للموارد ، للتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الانتاجي.

وأوضح البدوي الخطط والبرامج التي تعمل بها وزارته لإحداث تنمية مستدامة في دعم القطاعات الزراعية والصناعية والحماية الاجتماعية.