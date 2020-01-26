شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكر حارس نادي الهلال السوداني أن فريقه حقق نتيجة مهمة بفوزه على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت،أمس بملعب ماندافا الدولي، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا. وكتب الحارس الدولي الأوغندي على صفحته بموقع التواصل،الاجتماعي فيس بووك: (النتائج مهمة للغاية لنستمر في بناء قوة فريقنا).

وأكمل: (حصلنا على ثلاث نقاط مهمة، وضعتنا في مقدمة المجموعة).

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف…ماذا قال حارس الأزرق جمال سالم عن أنتصار فريقه على بلاتنيوم الزيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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