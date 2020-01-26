شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” رسميا، على طلب النجم الساحلى بشأن قيد الحارس علاء الدين أيوب ضمن قائمة الفريق قبل ساعات من مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ،ويلتقى الأهلى اليوم النجم الساحلى بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ،وكان النجم الساحلى تقدم بطلب من أجل قيد الحارس علاء الدين أيوب نتيجة النقص العددى الذى يواجه الفريق فى هذا المركز بعد الطرد الذى تعرض له مكرم البديري ولا يوجد سوي حارس واحد فقط وهو أشرف كرير .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..الكاف يزف بشرى سارة لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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