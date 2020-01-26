عاجل..الهلال يكمل اتفاقه مع نجم بلاتنيوم الزيمبابوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال عن توصله لاتفاق للتعاقد مع جيسى نجم بلاتنيوم فى التسجيلات الرئيسيه القادم وقالت مصادر،خاصه ان الكاردينال جلس مع اللاعب وأكمل كل الاتفاقات المالية معه من أجل التوقيع الرسمي،وجاء التفاوض مع نجم بلاتنيوم عقب أداء اللاعب جيسي في مباراة الأمس التي جمعت الأزرق مع بطل زيمبابوى ضمن مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري ابطال افريقيا.

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