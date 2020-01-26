الهلال يبدأ رحلة العودة للسودان والاستعداد لمواجهة الأهلي القاهري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المتوقّع أنّ تحطّ بعثة الهلال السوداني الرحال فجر غدٍ”الأثنين” قادمةً من زيمبابوي بعد أداء الفريق مباراته في المرحلة الخامسة من دور المجموعات بأبطال إفريقيا.

وحقق الهلال فوزًا غانمًا على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفٍ دون مقابل سجّله اللاعب محمد موسى الضي، ليحصد النقطة الـ”9″ في المنافسة ويبقي على آماله قائمة في التأهل.

وتقرّر أنّ يبدأ”الأزرق” تدريباته غدًا”الأثنين” تأهبًا لمباراته المرتقبة أمام الأهلي المصري في الأوّل من فبراير.

وينتظر أنّ يشارك بصورة طبيعية نصر الدين الشغيل، وأبو عاقلة عبد الله مع الفريق بعد توقفهما بسبب الإيقاف في الجولة الماضية.