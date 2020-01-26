الفنان عمر إحساس يصدح بمسرح (نمبر ون)

الخليج 365 :

يقيم ملتقى نمبر ون الثقافي الاسبوعي امسية في الايام القليلة القادمة يتطرق فيها لقضايا الساحة الفنية ودور الغناء والثقافة في تعزيز ثقافة التنوع والسلام الاجتماعي، يحيي الامسية الفنان عمر احساس، ويشرفها عدد من المهتمين بالشان الثقافي والادبي.

ويقول مسؤول المنتدى موسى الحلو بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان الغرض الاساسي من الملتقى تعزيز دور الفنون في خدمة قضايا الشارع والناسومن ثم فتح حوار ادبي ابداعي يساهم في دعم الحراك العام؟، ويشيف المشرف على الليالي مهند الحاج ان الفكرة جاءت من قناعتهم كشباب في ترك بصمة على ساحة الغناء باتاحة الفرصة للشباب الموهوب واكتشاف قدراتهم حتى يساهم ذلك في وضع معالجات لوضع ساحات الغناء ومن ثم ينعكس على رؤية المشهد الفني، وختم حديثه باننا نحاول بقدر الامكان في ان نبني هذا الوطن بطموحنا ورؤيتنا كشباب.