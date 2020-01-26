الوطني ينتظر (فيفا) حول لاعبه الإريتري لهذا السبب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يبدأ الخرطوم الوطني رسمياً في التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول تطورات اللاعب الإريتري أنور إبراهيم انطلاقاً من يوم غدٍ الإثنين، وكشف هيثم محمد نور المدير التنفيذي لنادي الخرطوم الوطني، أن الاتحاد تفاعل مع مشكلة لاعبنا الإريتري أنور إبراهيم، وبعد أن تأكّد من صحة الإجراءات التي قمنا بها، وألزم الاتحاد الإريتري بتأكيد بيانات اللاعب، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعامل مع النادي باعتبار كبيرٍ، مشكلة لاعبه الجديد الإريتري أنور إبراهيم، وأكد لنا الاتحاد الدولي يوم 22 يناير أنّ اللاعب حقيقي في السجلات، وخاطب مسؤول التعاقُدات باتحاد الكرة السوداني بأن يطلب شهادة النقل الدولية للاعب من الاتحاد الإريتري حتى يكتمل إجراء نقل اللاعب، ثم أرسل خطاباً للاتحاد العام لكرة القدم بتلك التطورات، طالباً إكمال الإجراءات.