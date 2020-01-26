متعاملون: إرتفاع شراء الدولار بالأسواق الموازية للعملات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد متعاملون مع الأسواق الموازية، ارتفاع تداولات شراء الدولار وسط تجار العملة، مقارنة بحركة البيع في تداولات بداية الأسبوع “الأحد”.

وأشاروا إلى ارتفاع أسعار العملات في تداولات اليوم مقابل أسعار نهاية الأسبوع الماضي.

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وأوضح عدد منهم لـ(باج نيوز)، أن سعر بيع الدولار سجل (97.5) جنيه، فيما بلغ سعر الشراء (96) جنيهاً، مقارنة بـ(95.5) و(94) جنيهاً على التوالي.

وأوضحوا أن اسعار بيع الدرهم الإماراتي بلغت (26.60) جنيهاً مُقارنة بـ(26) جنيهاً.

ونوهو إلى أن اسعار شراء الريال السعودي بلغت (25.80) وسعر البيع (25) جنيهاً.