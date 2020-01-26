وزير: صراعات مسؤولين سابقين بالكهرباء أنتجت (خوازيق)

التاريخ: 26-يناير-2020
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قال وزير الطاقة والتعدين والكهرباء عادل إبراهيم، إن قطاع الكهرباء مليء بالخوازيق والديون ووصفه بالموبوء، وأكد في حوار مع (الأحداث نيوز)، بحسب صحيفة ( اخر لحظة) أن إدارة الكهرباء موبوءة بالتمكين نتيجة للصراع داخلها بين مجموعة الوزير عوض مكاوي التي تناطح مجموعة الوزير أسامة عبد الله، مما خلق مشاكسات بينهم الأمر الذي أدى لمرور أشياء فظيعة، وأنتج ما يمكنني أن اسميه بـ(الخوازيق)،
مستدلاً بمحطة كهرباء الجنينة التي دخلت 2011 ماكيناتها المانية ماركة مان، وتابع: في 2017 أماتوها عنوة لكي يدخلوا مولد كهرباء خاص باوكتاي التركية شريك (فلان الفلاني) لكي آخذ منه كهرباء وأعطيه الديزل والوقود واشتري منه أغلى كهرباء، وأشياؤنا موجودة لا استطيع إصلاحها لأن الموارد المالية محدودة جداً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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