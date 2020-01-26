منافس الهلال في دوري أبطال أفريقيا مجبر على الخسارة ؟

أزمة كبيرة يواجهها النادي الأهلي، في الساعات الجارية، بشان رحيل الثنائي صالح جمعة وحسين السيد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد أن أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، عدم الحاجة لخدماتهما.

المدير الفني السويسري أكد للجنة الكرة عدم حاجته للثنائي، كما أكد في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المقاولون العرب الماضية بالدوري، أنه يتمنى لصالح جمعة التوفيق مع أي نادٍ آخر غير الأهلي.

خاص.. وليد صلاح الدين: الشراسة الهجومية سلاح الأهلي لعبور النجم؛-

وبحسب موقع “يورو سبورت” أكد وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه يثق في قدرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، على تحقيق الفوز أمام النجم الساحلي التونسي، في المباراة المقرر إقامتها بينهما في التاسعة من مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

Advertisements

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات خاصة أن “الأهلي وضع نفسه في موقف صعب للغاية، بعد تعادله مع بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي، أضعف فرق المجموعة، في الجولة الماضية”، مضيفًا أن الأهلي قادر على الحصول على 4 نقاط من مباراتي النجم الساحلي والهلال السوداني، في الجولتين المقبلتين.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)