تجمع المهنيين السودانيين ينتقد تعيين 3 وزراء دولة

انتقد تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، تعيين 3 وزراء دولة، إلى جانب استنكاره تأخير تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المتمثلة في الولاة المدنيين والمجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات المستقلة.

وطالب التجمع بحسب (العربية نت) في مؤتمر صحافي السلطات بالإسراع في تعيين ولاة الولايات، واستعرض عدداً من الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية في مدينة الجنينة غرب البلاد مطالباً بمعالجة الأوضاع فيها.

وأرجع سبب تأليب الصراعات لوجود مؤيدي النظام السابق في عدد من المؤسسات في الولايات، كما أعلن التجمع انتهاءه من صياغة قانون للنقابات بموافقة الأجسام المكونة له، تمهيداً لإجازته من مجلس السيادة والحكومة الانتقاليين.