اعتقال بكري حسن صالح

اعتقل فريق مباحث لجنة تحقيق انقلاب الإنقاذ، الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم (الأحد) بحسب موقع صحيفة الصيحة الالكترونى من منزله في العاصمة الخرطوم للتحقيق معه في القضية.

ونقلت (كنداكة نيوز) عن مصادر مطلعة قولها إن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام قد أصدرت أمر قبض على صالح ونفذه فريق المباحث التابع لها، وكشف المصدر عن أن بكري حسن صالح يخضع للتحقيق الآن بنيابة الخرطوم شمال في بلاغ الإنقاذ.

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وكان فريق المباحث المختص بتنفيذ أوامر قبض المتهمين قد أوقف في وقت سابق كلاً من الطيب سيخة وفيصل مدني ومحمد الطيب الخنجر وأوقف مؤخراً الفريق أول أحمد عبد الله النو.

وتولى وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا التحقيق في البلاغ قبل أن يصدر النائب العام تاج السر علي الحبر، قراراً ويشكل لجنة تحقيق وتحر في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989 بواسطة الرئيس السابق عمر البشير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )