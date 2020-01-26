اعلان برمجة انطلاقة الممتاز خلال ساعات

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : رياضة 10 مشاهدة قال الفاتح باني رئيس المسابقات بحسب صحيفة اليوم التالى أن الترتيبات أكتملت لانطلاقة القسم الثاني من مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements واضاف بأن البرمجة وتوقيتها ستعلن خلال ساعات فقط، مشيرا إلى أن هناك بعض المباريات ستلعب عبر المسارات وهي خاصة بالأندية في المناطق البعيدة علي غرار نيالا والفاشر، بينما ستؤدي الأندية في المدن القريبة مباراة داخل ملعبها وأخرى خارجه. وتمنى باني أن يكون القسم الثاني خاليا من التأجيلات. وسابقا حدد اتحاد كرة القدم السودني عبر لجنته المنظمة الرابع من فبراير موعدا لانطلاقة القسم الثاني من الممتاز. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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