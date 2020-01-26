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إرتفاع طفيف في درجات الحرارة

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 26-يناير-2020

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إرتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة الصغرى و العظمى ارتفاعا طفيفا في جميع انحاء البلاد متوقعة هطول امطار خفيفة في مناطق ساحل البحر الاحمر.

 

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وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة تم رصدها بمدينة الدمازين بلغت 32 درجة وسجلت ادنى درجة حرارة بمدينة دنقلا وكانت 7 درجات موضحا أن أعلى درجة حرارة رصدت في الخرطوم كانت 28 درجة وادناها 13 درجة.

كما توقع التقرير ان تسود رياح شمالية الى شمالية شرقية متوسطة الى نشطة السرعة في معظم انحاء البلاد .

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

 

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