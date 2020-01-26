الخارجية:لا حالة اصابة بفيروس كورنا وسط الجالية فى الصين

اكدت وزارة الخارجية عدم تسجيلها حتى الآن لاي حالة اصابه بفيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين .

و أشارت الوزارة الي انشائها منصات للتواصل على وسائط التواصل الإجتماعي تمت الدعوة من خلالها لحصر جميع الطلاب المقيمين بالصين ومدينة أوهان على وجه الخصوص والإفادة في هذا الشان.

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وقالت بحسب ( سونا) في بيان صحفي اصدرته اليوم حول انتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية إنها تتابع عبر سفارة السودان في بكين بجمهورية الصين الشعبية إنتشار فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية والإجراءات التي إتخذتها السلطات الصينية للحد من إنتشار المرض وسط مواطنيها والبلدان المجاورة.

واكدت الوزراة أن سفارة السودان في بكين تتابع وبصورةٍ لصيقة أوضاع المواطنين السودانيين المقيمين في مقاطعات الصين المختلفة .

واشادت وزارة الخارجية بالتدابير التي إتخذتها وزارة الصحة الإتحادية وسلطات مطار الخرطوم للحيلولة دون إنتشار المرض بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)