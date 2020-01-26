معالجة أوضاع العربات غير المقننه بمدني

التاريخ: 26-يناير-2020 فى : أخبار 156 مشاهدة Advertisements بدأت صباح اليوم بحظيرة المكافحة بالميناء الجاف التابع للهيئة العامة للجمارك بمدني إجراءات معالجة وضع العربات غير المقننة. وأعلن المقدم شرطة هاشم الهادي عبد القادر مدير المكافحة بحسب ( سونا) بأن الإجراءات ستستمر حتي التاسع من فبراير المقبل انفاذا لتوجيهات الدولة لمعالجة أوضاع ألفي عربة غير مقننه بحظيرة المكافحة بمدني داعيا أصحاب العربات لإحضار مستندات الحجز وإثبات الملكية، موضحا أن كافة الإجراءات تتم عبر المخلص لتقوم الجمارك بإستكمال عملية التخليص الجمركي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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