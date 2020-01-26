عاجل.. وزير الطاقة يبحث مع المبعوث الأمريكي فرص الاستثمار في قطاع النفط

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الأحد 26 يناير 2020
كتب
محمد أمين
قال وزير الطاقة والتعدين، عادل ابراهيم عن ان الاصلاحات التي يشهدها قطاع الطاقة والتعدين تأتي في اطار مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة. والتقى الوزير اليوم (الاحد) المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث، واستعرض معه الفرص المتعددة للاستثمار في قطاع التعدين، الذي وصفه بانه ذات عائد ومردود اقتصادي للبلاد يجذب الشركات العالمية. وأضاف أن الخارطة التعدينية في البلاد توضح شواهد وجود المعادن وعلي رأسها الذهب في جميع انحاء البلاد. وأكد ابراهيم سعي الوزارة لاعادة ترتيب وتظيم اساليب التعدين بالنسبة للشركات والتعدين الاهلي ، وفق الاتفاقيات التي تعظم عائد الدولة. واشار إلى الشركة السودانية للموارد المعدنية تلعب دوراً كبيراً بالشراكة في جميع المربعات الجديدة المطروحة للاستثمار، والمحافظة علي مكتسبات البلاد ومكتسبات المجتمع المحلي. وكشف عن المعالجات التي اتخذتها للمحافظة على انسان المجتمع المحلي والبيئة أبان زياتة لكادقلي والتي أمر الشركات بالخروج بعيداً عن منطقة المثلث. واستعرض فرص قطاع النفط وبداية شركة شيفرون الامريكية وواقعه الحالي وفرصه المتعددة مشيراً الي دخول شركة بيكر هيوز الامريكية ، اضافة الي ذلك استعرض واقع قطاع الكهرباء وسعي الوزارة للارتقاء به والاتجاه لاستغلال الطاقة الشمسية.
ومن جانبه ابدى المبعوث الامريكي أمله ان يري الشركات الامريكية تدخل في الفرص المتاحة ، خاصهة ان قطاع الطاقة في السودان مازال جاذب للشركات.
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