عاجل.. الحكومة ومسار الشمال يوقعان اتفاق سلام نهائي

الأحد 26 يناير 2020

وقع وفد الحكومة وقيادات مسار الشمال بالجبهة الثورية اليوم ( الاحد) بعاصمة جنوب السودان (جوبا) على الاتفاق النهائي حول مسار الشمال. ووقع عن حكومة السودان، عضو مجلس السيادة، الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ومن جانب مسار الشمال، دهب ابراهيم دهب، وتوت قلواك عن الوساطة الجنوبية. وقال المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، محمد حسن التعايشى، أن التوقيع على الاتفاق النهائي حول مسار الشمال خطوة متقدمة فى سبيل التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأكد التعايشي اهمية قضايا الشمال فى مسار العملية السلمية. من جانبه قال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك، إن المفاوضات ستتواصل فى مسار دارفور ومسار شرق السودان ومسار الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بعد عودة الوفد الحكومى فى الرابع من فبراير . ومن جهته قال رئيس كيان الشمال، محمد سيد احمد، أن الشمال من أكثر مناطق السودان تهميشاً. وعبر عن سعادتهم بالتوصل لاتفاق يعالج مظالم اهل شمال السودان. وأكد رئيس حركة كوش، محمد داؤود، أن التوقيع النهائي تم بعد مفاوضات طويلة، مضيفا أن الوقت الذى استغرقه الاتفاق لم يكن بسبب خلافات وإنما بغرض التدقيق. وحضر مراسم التوقيع الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، و الهادى إدريس رئيس الجبهة الثورية وعدد من قيادات الجبهة واعضاء الوفود المشاركين فى المفاوضات ومراقبي محادثات السلام السودانية.

