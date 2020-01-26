عاجل.. السودان يؤكد عدم اصابة رعاياه بالصين بفايروس كورونا

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الأحد 26 يناير 2020
كتب
محمد أمين
أكدت السفارة السودانية بجمهورية الصين الشعبية، عدم أصابة الجالية السودانية والطلاب بمدينة اوهان على وجه التحديد بفايروس كورونا. وقالت في بيان اليوم (الأحد) انها على تواصل مع رؤساء الجاليات وتجمعات الطلابية بالمدن الصينية، وتتابع تطورات الأوضاع بصورة جماعية وفردية، لاعداد قوائم لوضع خطط الطوارئ وتلبية الاحتياجات الضرورية. وأضافت تواصل وزارة الخارجية والسلطات الصينية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتامين رعياها في الوقت المناسب وفق مقتضيات الاحوال. ودعت الجالية السودانية لاتباع الارشادات الصحية الصادرة من السلطات الصينية، والالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج من الا للضرورة القصوى. وأطلق الطلاب السودانيين بالمدن الصينية مناشدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسلطات السودانية للتدخل العاجل حال تفشي المرض. وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت اتخاذ اجراءات تحوطات صارمة لمراقبة المطارات والموانئ البحرية والبرية، وانشاء مراكز للعزل والعلاج بالخرطوم وعدد من الولايات.
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