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عاجل.. لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر تباشر العمل نهاية يناير الحالي

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محمد أمين 0 تبليغ

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الأحد 26 يناير 2020

عاجل.. لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر تباشر العمل نهاية يناير الحالي

كتب

محمد أمين

أعلنت لجنة التحقيق والتحري في احداث سبتمبر من العام ٢٠١٣، عن بداية مزاولة أعمالها واستقبال الشكاوي والبلاغات إعتبارا من يوم الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٠.

وقالت النيابة العامة في بيان اليوم(الاحد) ان اللجنة تستقبل الشكاوى يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع.

وشهد السودان في ٢٠١٣ احتجاجات واسعة على رفع الدعم عن المحروقات والدقيق، خلفت مئات القتلى والجرحى.

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