- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 26 يناير 2020
كتب
محمد أمين
أعلنت لجنة التحقيق والتحري في احداث سبتمبر من العام ٢٠١٣، عن بداية مزاولة أعمالها واستقبال الشكاوي والبلاغات إعتبارا من يوم الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٠.
وقالت النيابة العامة في بيان اليوم(الاحد) ان اللجنة تستقبل الشكاوى يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع.
وشهد السودان في ٢٠١٣ احتجاجات واسعة على رفع الدعم عن المحروقات والدقيق، خلفت مئات القتلى والجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر تباشر العمل نهاية يناير الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.