عاجل.. لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر تباشر العمل نهاية يناير الحالي

الأحد 26 يناير 2020

كتب محمد أمين

أعلنت لجنة التحقيق والتحري في احداث سبتمبر من العام ٢٠١٣، عن بداية مزاولة أعمالها واستقبال الشكاوي والبلاغات إعتبارا من يوم الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٠.



وقالت النيابة العامة في بيان اليوم(الاحد) ان اللجنة تستقبل الشكاوى يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع.

وشهد السودان في ٢٠١٣ احتجاجات واسعة على رفع الدعم عن المحروقات والدقيق، خلفت مئات القتلى والجرحى.