عاجل.. تجمع المهنيين يُتهم الحكومة بخرق الوثيقة الدستورية

الأحد 26 يناير 2020 كتب محمد أمين اتهم تجمع المهنيين السودانيين، الحكومة بخرق الوثيقة الدستورية بتعيينها ٣ وزراء الدولة بالخارجية والعمل والبنية التحتية، دون اجراء مشاورات مع قوى اعلان الحرية والتغيير. وانتقد عضو سكرتارية التجمع، محمد ناجي الأصم، التأخير في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة الولايات المدنيين.

واعتبر الأصم في مؤتمر صحافي، بقاء رموز النظام المعزول في حكومات الولاة أكبر خطر على الثورة. وكشف عن تكوين التجمع آلية لمراقبة ومتابعة اداء الحكومة الانتقالية. واتُهم الأصم النظام المعزول بالوقوف وراء الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتي بورتسودان والجنينة.

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