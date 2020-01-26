مع وزير الطاقة والتعدين.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خلال جلوسي وسط الحضور في منتدى “كباية شاي” الذي تقيمه صحيفة “التيار” عصر كل خميس، همس في أذني أحدهم، (أرجوكم ركزوا على مثل هذا الضيف)!! والمقصود طبعاً هو المهندس عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين الذي كان ضيف منتدى “كباية شاي” يوم الخميس الماضي 23 يناير 2020.. ورغم أنه تحدث لحوالى ساعة ونصف فقط لكن صداه تجاوز كل التوقعات.. يبدو لأنه مهندس فلم يرهق نفسه بتعاريج السياسة وهوامشها الممتدة.. فقد ضخ معلومات كثيراً منها لأول مرة يسمع به حضور المنتدى.. وكشف إنجازات عديدة اكتملت وأخرى في الطريق كان مهماً الحديث عنها على الأقل لرفع الروح المعنوية وتأكيد أن هناك إنجازات كثيرة خلال شهور الحكومة الانتقالية على قصرها لم يسمع بها الناس..

في اليوم التالي لفت نظري التداول الواسع لحديث وزير الطاقة والنفط في وسائط التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام الأخرى.. وحتى مقالات الرأي إنشغلت بالمعلومات التي تفضل بها الوزير..

ألا يطرح ذلك سؤالاً مهماً! عن خطر الفراغ الذي يتسبب فيه انشغال الأثير الوطني بقضايا السياسة وإغفال التنمية والنهضة؟

المهندس عادل بدا أمام الحضور وكأنه لا علاقة له بما يدور في الطقس السياسي، فهو غارق في تفاصيل آبار النفط القديمة المتجددة والجديدة المتوقعة واستكشافات الغاز ومشروعات التوليد الكهربائي الجديدة وطموحات الطاقة المتجددة (الشمسية بالتحديد) والذهب وآفاق زيادة الإنتاج وتشييد مصفاة جديدة للذهب تنال الاعتراف العالمي.. باختصار هو مشغول حتى النخاع بمشروعات التنمية والنهضة التي ينتظرها الوطن والمواطن على أحر من الجمر.. لأنها المخرج الوحيد للتخلص من كل الأزمات والتخلف الذي نكابده..

أليس من الحكمة الآن أن تتبنى الدولة الآن منهجاً جديداً يجعل التنمية والنهضة هي محور اهتمام وحديث الناس .. ويرتاح الشعب من نكايات السياسة والساسة..

نحن الآن نعاني حالة (فراغ) خطرة للغاية.. فراغ مزدوج في الهياكل الدستورية والمؤسسات .. وفراغ في مشروعات التنمية أو حتى الخطط المطروحة أو المتوقعة للتنمية بصورة تجعل الإحباط يتسلل إلى النفوس المرهقة بتفاصيل الحياة والأسعار المستعرة والخدمات المتآكلة..

يجب بناء مؤسسات تعنى بتصميم الخطة الاستراتيجية القومية التي أسماها الدكتور حمدوك البرنامج الوطني المتوافق عليه من الجميع.. فذلك يكف عنا غوائل الاحتراب السياسي واستهلاك الوقت والجهد في طواحين الهواء الدنكشوتية..

شكراً عادل علي إبراهيم..